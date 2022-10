Milan-Chelsea, un cambio per Pioli: in mediana giocherà Krunic

1 di 1

MILAN-CHELSEA, C'È KRUNIC

Rade Krunic (centrocampista AC Milan) sarà titolare stasera contro il Chelsea | Milan News (Getty Images)

Squadra che vince non si cambia. Eccezion fatta per una sostituzione nell'undici iniziale. Sarà Rade Krunic, in Milan-Chelsea di questa sera, ore 21:00, a 'San Siro', a giocare in mediana al posto di Tommaso Pobega rispetto a quanto visto sabato scorso in campionato contro la Juventus. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola.

Mister Stefano Pioli, dunque, ha scelto il centrocampista bosniaco, classe 1993, nel doppio ruolo ricoperto dall'ex granata in occasione dell'ultima sfida di campionato. Con l'utilizzo di Krunic in Milan-Chelsea, infatti, il Diavolo avrà la possibilità di schierarsi con il 4-3-3, qualora il numero 33 rossonero giocasse da mezzala o con il consueto 4-2-3-1, con Brahim Díaz largo a destra, quando Krunic andrà in pressing sul portatore di palla dei 'Blues' nella veste di trequartista tattico.

Per il resto, tutto confermato. In Milan-Chelsea si rivedrà anche in Champions League il terzino sinistro francese Theo Hernández mentre, in attacco, insieme a Brahim saranno i soliti Rafael Leão ed Olivier Giroud a cercare i gol-vittoria per il Diavolo. In panchina, oltre al recuperato Junior Messias, pronti a subentrare Divock Origi e Ante Rebić: per quest'ultimo dovrebbe giocare titolare contro l'Hellas Verona. Milan, un giornale italiano spiazza tutti sul rinnovo di Leao >>>