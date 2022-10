Milan-Chelsea, Pioli: “Giusto aspettarsi prestazioni importanti da Leao”

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'SportMediaset' alla vigilia di Milan-Chelsea , partita della 4^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 in programma stasera alle ore 21:00 a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulle aspettative in Champions su Rafael Leao: “Leao continua a essere il nostro giocatore importante per la nostra fase offensiva ed è determinante. Abbiamo giocato solo tre partite in Champions ma è giusto aspettarsi prestazioni importanti da un giocatore con le sue qualità e il suo talento”. Milan, un giornale italiano spiazza tutti sul rinnovo di Leao >>>