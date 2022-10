Milan-Chelsea, ora serve il vero Diavolo anche in Champions League

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha presentato Milan-Chelsea , partita della 4^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 . Sottolineando le differenze di rendimento tra il Milan di Stefano Pioli che si vede in campionato, dove è riuscito a scalare le vette più alte della classifica, e quello europeo, che ha vissuto finora un percorso molto più tortuoso.

I numeri testimoniano tutto ciò. In Serie A, per arrivare a vincere il 19° Scudetto, il Milan ha vinto 72 partite sulle 116 disputate con Pioli in panchina. Oltre il 60%. Nella stagione del trionfo, annata 2021-2022, siamo a 26 successi su 38 giornate di campionato, con una percentuale che sfiora il 70%. Insomma, in Italia il Milan è superiore a tutti.