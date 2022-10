1 di 1

MILAN-CHELSEA, MATCH PREVIEW

Champions League, Milan-Chelsea: il match preview di 'acmilan.com' (getty images)

(fonte acmilan.com) - San Siro torna a riempirsi per un altro appuntamento da brividi, un crocevia importante della stagione europea. Milan e Chelsea si ritrovano sei giorni dopo la sfida d'andata per 90 minuti che valgono tanto e non solo in ottica qualificazione al prossimo turno. Alle 21.00 sarà fischiato il calcio d'inizio della nostra quarta notte europea stagionale, a cui ci avviciniamo con la nostra Match Preview.

QUI MILANELLO

La vittoria contro la Juventus ha riportato l'entusiasmo in casa rossonera dopo la sconfitta di Londra, i pochi giorni di lavoro dopo l'appuntamento di campionato hanno invece certificato il rientro a disposizione di Junior Messias. Quello del brasiliano è un ritorno importante che si contrappone, invece, all'indisponibilità per un affaticamento muscolare di Charles De Ketelaere, notizia confermata dal Mister in conferenza stampa. L'assenza del trequartista belga potrebbe comportare una conferma della squadra vista in campionato contro i bianconeri, con soltanto un possibile ballottaggio tra Tommaso Pobega e Rade Krunić.

"Dobbiamo dimostrare che la partita di Londra rappresenta un singolo episodio e non la normalità", ha detto alla vigilia Stefano Pioli. "Possiamo imparare dalle situazioni di mercoledì scorso per sbagliare meno, perché giochiamo contro una squadra che oltre alle sue qualità ha dimostrato di sapere approfittare degli errori avversari. Sono e siamo concentrati su questa partita. La classifica è molto equilibrata, non possiamo pensare oltre al Chelsea".

QUI CHELSEA

Il successo di Stamford Bridge ha rilanciato le speranze di qualificazione agli Ottavi di finale dei Blues, reduci dal convincente 3-0 sul Wolverhampton in Premier League nell'ultimo fine settimana, gol di Havertz, Pulisic e Broja. Rispetto al match d'andata Potter ha proposto, contro i Wolves, un assetto diverso dal punto di vista tattico: un 4-2-3-1 con la linea difensiva Azpilicueta-Chalobah-Koulibaly-Cucurella davanti a Kepa, il duo formato da Loftus-Cheek e Jorginho in mezzo e il trio Gallagher-Mount-Pulisic in appoggio all'unica punta Havertz. Lo stesso Chelsea ha comunicato tre indisponibilità nell'allenamento della vigilia a Londra: si tratta di Fofana - infortunatosi proprio contro il Milan all'andata - Kantè e Ziyech, giocatori che non saranno della partita a San Siro.

"San Siro è uno stadio incredibile, storico, e mi aspetto un'atmosfera fantastica come a Stamford Bridge, con i tifosi di entrambe le squadre a dare spettacolo", le parole alla vigilia di Graham Potter. "Il Milan cercherà di riscattare il risultato della partita d'andata, dovremo essere pronti: ci sarà da lottare per fare punti. Dovremo giocare insieme, fare tutto bene e crescere nel corso dei 90 minuti".

QUI CHAMPIONS LEAGUE

Il quarto turno della fase a gironi 2022/23 arriva nemmeno una settimana dopo il terzo, con le squadre che si ritrovano a campi invertiti. Gli appuntamenti di giornata possono sparigliare le carte in un Gruppo E sinora dominato dall'equilibrio, dove tutte e quattro le partecipanti sono in corsa per la qualificazione agli Ottavi di finale:

Milan-Chelsea, 11 ottobre ore 21.00 (San Siro, Milano)

Dinamo Zagabria-Salisburgo, 11 ottobre ore 21.00 (Maksimir, Zagabria)

La classifica: Salisburgo 5, Chelsea e Milan 4, Dinamo Zagabria 3.

ARBITRO

Per dirigere Milan-Chelsea è stato designato l'arbitro tedesco Daniel Siebert. Il 38enne fischietto tedesco, che in questa edizione di Champions League ha già diretto la sfida tra Maccabi Haifa e Paris Saint-Germain, vanta un solo precedente con i rossoneri (nessuno con il Chelsea): Sparta Praga-Milan 0-1 del dicembre 2020 in Europa League. Tutta proveniente dalla Germania la squadra arbitrale di scena a San Siro: i guardalinee saranno Seidel e Foltyn, il quarto uomo Schlager e al VAR ci sarà Fritz, coadiuvato da Osmers. Milan, un giornale italiano spiazza tutti sul rinnovo di Leao >>>