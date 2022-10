Milan-Chelsea, Pioli si è corretto: la botta di Stamford Bridge è servita

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, presentando Milan-Chelsea , ha evidenziato i meriti di Stefano Pioli , tecnico rossonero, nella 'metamorfosi' della squadra tra la partita persa in malo modo ( 0-3 ) a 'Stamford Bridge' contro i londinesi e quella di quattro giorni dopo, vinta benissimo ( 2-0 ) contro la Juventus in campionato.

La 'rosea' ha evidenziato come il Milan di Pioli avrebbe dovuto interpretare la partita di Londra contro il Chelsea esattamente come poi ha fatto contro la Juve. L'inserimento, infatti, di un mediano in più (Tommaso Pobega) avrebbe tolto pressione a Sandro Tonali e Ismaël Bennacer. I quali, nel confronto di sei giorni fa, sono andati molto in difficoltà contro Ruben Loftus-Cheek e Mateo Kovačić.