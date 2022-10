Milan-Chelsea, Thiago Silva: “Tornare qui è un momento speciale per me”

Thiago Silva , difensore dei 'Blues' ed ex rossonero, ha parlato ai microfoni di 'SportMediaset' alla vigilia di Milan-Chelsea , partita della 4^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 in programma alle ore 21:00 a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul suo ritorno a San Siro : “Dopo 12 anni tornare qua sicuramente è un momento speciale per me: mia moglie si è già emozionata a Londra. Sicuramente sarà una grande giornata. Giocheremo contro una grande squadra”

Sulla partita: "Sicuramente le grandi squadre non sbagliano due volte. Un pareggio non sarebbe così male ma quando indossiamo la maglietta del Chelsea vogliamo sempre vincere. Non è una partita facile, non è facile giocare e lo so bene".