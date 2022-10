Dinamo Zagreb-Milan 0-0: inizia la partita | LIVE NEWS

Tripla clamorosa occasione per il Milan! Su sviluppo di calcio d'angolo la palla arriva a Kjaer che calcia forte in girata e trova la respinta, poi ci prova anche De Ketelaere e va allo stesso modo, così come con Giroud che trova il portiere.

Tonali imbuca benissimo per Rebic che perde l'attimo per calciare subito, si allarga e poi tira dove però Misic si immola in scivolata.

Come riporta il Milan sul proprio sito ufficiale, la Dinamo Zagabria ha perso una sola volta nelle ultime cinque gare casalinghe in Champions

Brahim Diaz, trequartista rossonero, ha svolto un provino per capire se sarà a disposizione per Dinamo Zagabria-Milan di Champions League

Ivan Strinic, ex terzino rossonero, ha parlato di Dinamo Zagabria-Milan, partita valida per la 5^ giornata. del gruppo E di Champions League

Stefano Pioli, in vista di Dinamo Zagabria-Milan, dovrà affrontare diversi problemi. Nessun dubbio in attacco: riecco Giroud e Leao

Una vittoria per rinascere: la storia del Milan dice questo. La nebbia di Belgrado, il poker in Turchia e non solo: contro la Dinamo Zagabria per svoltare