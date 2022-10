Milan, cinque vittorie su cinque precedenti contro la Dinamo Zagabria

Questa sera il Milan affronterà la Dinamo Zagabria per quella che sarà la 5^ gara del girone E della UEFA Champions League. Una partita che nasconde delle insidie, ma i rossoneri possono affrontare il match consapevoli di aver sempre fatto bene nei precedenti contro il club croato. Come riporta il Milan sul proprio sito ufficiale, sono cinque le vittorie su cinque precedenti europei, comprese le qualificazioni, per il Milan contro la Dinamo Zagabria. I rossoneri sono un'autentica bestia nera per i croati, dal momento che i biancorossi non hanno perso più di cinque partite contro altre squadre straniere. Allo stesso tempo la Dinamo è la squadra contro cui il Milan ha giocato più sfide europee trovando sempre la vittoria. Dinamo-Zagabria-Milan, la svolta di Pioli: ecco il tridente pesante