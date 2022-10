Dinamo-Milan, le probabili formazioni: Pioli sorprende sulla trequarti

Questa sera, alle ore 21. si giocherà Dinamo Zagabria-Milan, partita valida per la 5^ giornata del gruppo E di Champions League. Una gara fondamentale per i rossoneri, che devono vincere per evitare di ricorrere a cervellotici calcoli per passare il turno. In caso di mancato successo il Diavolo non sarebbe più padrone del proprio destino e non può permetterselo. E come se la giocherà Stefano Pioli? L'allenatore rossonero sorprende: nessuna scelta conservativo, ma si punta ad una trequarti inedita e particolarmente offensiva per sfondare il muro croato.