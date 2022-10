Serve una notte da Milan: chance per De Ketelaere, Rebic e Leao sulle fasce

Gara decisiva

Il Mila sa che questa è una partita da dentro o fuori. Potrebbe anche non esserlo, ma in questo caso entrerebbero in gioco alcune combinazioni che non dipenderebbero dai rossoneri. In caso di vittoria e contemporanea sconfitta del Salisburgo contro il Chelsea, il Diavolo scavalcherebbe gli austriaci e si piazzerebbe in una posizione di vantaggio in vista dello scontro diretto previsto a San Siro la prossima settimana. Ma non è il momento di fare troppi calcoli, serve soltanto una notte da Milan.