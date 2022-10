Dinamo-Milan, riecco Giroud e Leao: Il Diavolo ritrova i suoi trascinatori

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' si sofferma su Dinamo Zagabria-Milan, partita valida per la 5^ giornata del gruppo E di Champions League. I precedenti sorridono al Milan, ma non devono ingannarlo: la trasferta in Croazia sarà tutt'altro che agevole. La qualificazione agli Ottavi di Finale passa da questa partita. Certo, anche in caso di pareggio il discorso non sarebbe ancora chiuso, ma in quel caso anche la vittoria contro il Salisburgo potrebbe non bastare. I precedenti sono tutti favorevoli al Milan, compresa la partita d'andata a San Siro, ma in casa i croati sono quasi imbattibili. La Dinamo non perde al 'Maksimir' dal dicembre del 2021 contro il Manchester City.