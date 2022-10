Champions League, Dinamo Zagabria-Milan: le curiosità | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato le curiosità sulla partita di questa sera contro la Dinamo Zagabria

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - L'ultima trasferta della fase a gironi di Champions League è un crocevia importante per il Milan di Stefano Pioli: al Maksimir di Zagabria i rossoneri andranno, contro la Dinamo, alla ricerca di tre punti per restare padroni del proprio destino in ottica qualificazione agli Ottavi di finale. Ci avviciniamo alla sfida contro i croati con alcune curiosità e statistiche legate al quinto appuntamento europeo stagionale:

PERCORSO NETTO

Cinque vittorie su cinque precedenti europei, comprese le qualificazioni, per il Milan contro la Dinamo Zagabria. I rossoneri sono un'autentica bestia nera per i croati, dal momento che i biancorossi non hanno perso più di cinque partite contro altre squadre straniere. Allo stesso tempo la Dinamo è la squadra contro cui il Milan ha giocato più sfide europee trovando sempre la vittoria.

MAKSIMIR FAVOREVOLE

Per la terza volta nella loro storia, i rossoneri saranno di scena al Maksimir di Zagabria, stadio che ha già portato bene nel 1973 - successo per 3-1 in Coppa delle Coppe - e nel 2000, con il 3-0 nel ritorno dei preliminari di Champions League. Una tradizione favorevole che si scontra con una Dinamo che viene da un buon momento tra le mura amiche nella massima competizione europea: i croati hanno perso solo una partita (nel 2019 con il Manchester City) delle ultime cinque giocate in casa in Champions League.

TORNARE A SEGNARE

Dopo i quattro gol segnati nelle prime due partite del girone, i rossoneri sono rimasti a secco nei due successivi appuntamenti contro il Chelsea. Sarà importante, quindi, ritrovare la via del gol: è dal 2011 che il Milan non rimane a secco per tre partite consecutive di Champions League.

OLI UOMO TRASFERTA

Olivier Giroud, in gol nel match d'andata contro la Dinamo, vanta 19 reti segnate in carriera in Champions League. Di queste, ben 14 sono arrivate in trasferta, il 74%: nella storia della competizione soltanto il tedesco Timo Werner ha una percentuale più alta, considerando i giocatori che hanno realizzato almeno 15 gol.

I DRIBBLING DI RAFA

Rafael Leão a Zagabria andrà a caccia del primo gol stagionale in Champions League. L'attaccante portoghese ha già trovato il modo d'incidere in questa edizione della massima competizione europea, dal momento che soltanto Vinícius Júnior ha completato più dribbling dei 12 di Rafa nelle prime quattro giornate. Leão è inoltre stato il giocatore ad aver effettuato il maggior numero di dribbling consecutivi, con 6. Dinamo-Zagabria-Milan, la svolta di Pioli: ecco il tridente pesante