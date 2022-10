Dinamo-Milan, Pioli: “Ci giochiamo tantissimo, Diaz farà un provino”

Stefano Pioli , allenatore del Milan, ha parlato di Dinamo Zagabria-Milan, partita valida per la 5^ giornata del gruppo E di Champions League. Queste le dichiarazioni riportate dal 'Corriere dello Sport'.

"Ci giochiamo sicuramente tantissimo. Per arrivare con possibilità di qualificazione all'ultima giornata dobbiamo ottenere un risultato positivo. È una sfida molto importante, che abbiamo preparato per l'importanza che ha".

Sulla Dinamo Zagabria

"La Dinamo è un'avversaria difficile, qui non perde da dicembre 2021. Dovremo approcciare la partita bene e con continuità. Ogni tanto perdiamo le distanze sul campo e questo non dovrà succedere. Per fare risultato dovremo giocare con attenzione e lucidità, occupando bene gli spazi. Abbiamo un'occasione. La squadra ha sfruttato sempre le possibilità. Ci aspetta una partita da Champions che pretende prestazioni di alto livello a cui siamo preparati".