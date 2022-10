Dinamo Zagabria-Milan, Mirante non è in panchina: il motivo | PM News

Antonio Mirante non siederà in panchina per Dinamo Zagabria-Milan di Champions League. Ecco il perché mancherà il secondo portiere rossonero

Il portiere Antonio Mirante non siederà in panchina per Dinamo Zagabria-Milan, partita della 5^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 in programma alle ore 21:00 allo stadio 'Maksimir'. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il classe 1983 è indisponibile per una sindrome influenzale. Ecco come e dove guardare Dinamo-Milan in tv o in diretta streaming >>>