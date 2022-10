Champions League, Dinamo Zagabria-Milan: il match preview | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato il match preview della sfida di questa sera contro la Dinamo Zagabria

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - La quinta giornata del Gruppo E di Champions League potrebbe già avere il sapore di verdetto. Il Milan ha bisogno di punti per alimentare fino in fondo le speranze di qualificazione, dovrà raccoglierli a Zagabria dove né il Chelsea né il Salisburgo sono riusciti a ottenere il bottino pieno. La Dinamo, finora unica squadra superata nel percorso europeo, condivide la posizione proprio con i rossoneri: se non è un dentro o fuori, poco ci manca. Presentiamo nel dettaglio la battaglia del Maksimir, in campo alle 21.00:

QUI MILANELLO

Il Milan si riaffaccia in Europa dopo un weekend positivo in Serie A: 4-1 al Monza, ottava vittoria complessiva e seconda piazza in solitaria. San Siro ha però lasciato qualche scoria: Díaz non è al meglio rimanendo uno degli uomini più in forma e decisivi in questo momento, Dest indisponibile. Contando la squalifica di Tomori e l'assenza di Maignan, le scelte in difesa sono obbligate. A riposo in campionato, vanno solo certificati i ritorni dal 1' di Leão (comunque in parte impiegato e in gol sabato), Bennacer e Giroud. Krunić si scalda, probabile ballottaggio Rebić-Messias, Origi in rampa di lancio.

"Ci giochiamo sicuramente tantissimo, per arrivare con possibilità di qualificazione all'ultima giornata dobbiamo ottenere un risultato positivo", le parole di Mister Pioli. "È una sfida molto importante, che abbiamo preparato per l'importanza che ha: dovremo approcciare la partita bene e con continuità, giocando con attenzione e lucidità, occupando bene gli spazi".

QUI DINAMO ZAGABRIA

I croati occupano stabilmente la vetta dell'Hrvatska Nogometna Liga a quota 35, ancora salda dopo il recente pareggio - solo il secondo in undici giornate - nello scontro diretto a domicilio dell'Hajduk Spalato, l'inseguitrice più diretta (-8). Nell'1-1 appena archiviato, la formazione di Čačić era andata in svantaggio nel primo tempo (rete di Livaja) per poi raggiungere il pari nella ripresa grazie a Petković su rigore. Livaković in porta, dietro dirige Šutalo, in fascia i riferimenti sono Moharammi e Ljubičić, in mediana guida il capitano Ademi, in attacco e in generale il pericolo principale è Oršić.

"Coraggio è la parola chiave, soprattutto quando abbiamo il pallone. Chiederò alla squadra di essere più verticale, di essere concentrata per 90 minuti, perché il Milan è pieno di campioni, è ambizioso e vuole qualificarsi", ha detto Mister Čačić. "Non partiamo battuti, vogliamo dare una grande soddisfazione ai nostri tifosi. C'è differenza di qualità rispetto a loro, ma non troppa. Per contenere un giocatore di talento come Leão dovremo fare di tutto per accorciargli lo spazio, così da non permettergli di usare la sua velocità".

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Dinamo Zagabria-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky, visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (253). In streaming, invece, su Sky Go, NOW e Infinity +. C'è anche l'appuntamento con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su SKY (canale 230) all'interno del palinsesto di DAZN, o di Amazon Prime Video Channels in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. Il pre-gara partirà dalle 19.45, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio. Da non perdere anche il post, con l'analisi e le dichiarazioni a caldo; senza dimenticare la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App e i social ufficiali.

QUI CHAMPIONS LEAGUE

Quinta giornata nella fase a gironi 2022/23. Ecco il programma del Gruppo E:

Dinamo Zagabria-Milan, 25 ottobre ore 21.00 (Maksimir, Zagabria)

Salisburgo-Chelsea, 25 ottobre ore 18.45 (Red Bull Arena, Salisburgo)

La classifica attuale: Chelsea 7, Salisburgo 5, Milan e Dinamo Zagabria 4.

ARBITRO

Ad arbitrare toccherà al polacco Szymon Marciniak. Solo uno il precedente con i rossoneri: Liverpool-Milan 3-2, match di apertura della scorsa Champions League. Ad assisterlo, Sokolnicki e Listkiewicz come guardalinee, Musial quarto uomo e Kwiatkowski (coadiuvato da Frankowski) al VAR.