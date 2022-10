Condò: “Il Milan deve andare proprio in curva a tifare per il Chelsea”

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Paolo Condò ha parlato del match tra Salisburgo e Chelsea, una gara che interessa particolarmente al Milan. Queste le dichiarazioni del giornalista: "Il Milan deve tifare per il Chelsea, deve andare proprio in curva per il Chelsea. Con una vittoria dei Blues e una vittoria rossonera a Zagabria, il Milan arriverebbe all’ultimo turno contro il Salisburgo con due risultati su tre". Dinamo-Zagabria-Milan, la svolta di Pioli: ecco il tridente pesante