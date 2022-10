Dinamo Zagabria-Milan, la duttilità di Rebic: “Posso giocare dappertutto”

Sulla partita e sul ruolo

"Noi abbiamo preparato bene la partita e sappiamo che dobbiamo vincere per passare il turno. Loro non perdono da 9 mesi in casa e sappiamo che sarà difficile, ma siamo pronti. Posso giocare in tutte le posizioni in cui posso essere utile: il mister deciderà dove giocherò". Dinamo-Zagabria-Milan, la svolta di Pioli: ecco il tridente pesante