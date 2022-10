Milan, la storia insegna: la nebbia di Belgrado e non solo. Tre punti per svoltare

Una vittoria per rinascere: la storia del Milan dice questo. La nebbia di Belgrado, il gol di Massaro e non solo: contro la Dinamo Zagabria per svoltare

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', per introdurre Dinamo Zagabria-Milan di Champions League, offre un ripasso di storia niente male. Ripercorrendo le orme dei grandi successi rossoneri si nota come i rossoneri siano rinati dalle grandi difficoltà per poi sbocciare a maggio. Come dimenticare la partita di Belgrado sospesa per nebbia e poi giocata il giorno dopo? Quel 9 novembre 1988 è impresso nella mente di tutti i tifosi rossoneri: da qui nasce il grande Milan degli Immortali di Arrigo Sacchi. Il Diavolo deve ribaltare l'1-1 di San Siro, ma Dejan Savicevic gela i rossoneri. A questo punto cala la nebbia e l'arbitro sospende la partita al 12' del secondo tempo. Il giorno dopo è tutta un'altra storia: al gol di Marco Van Basten risponde Stoijkovic e la partita finisce ai rigori. Frank Rijkaard segna il penalty decisivo: il resto è storia.