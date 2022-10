Dinamo-Milan, Brahim Diaz ha svolto un provino: a breve la decisione

Brahim Diaz, trequartista rossonero, ha svolto un provino per capire se sarà a disposizione per Dinamo Zagabria-Milan di Champions League

Dopo essere uscito a causa di una contrattura al gluteo sinistro contro il Monza, Brahim Diaz è partito con la squadra alla volta di Zagabria per capire se sarà o meno della partita. Stando a quanto riferisce 'Sky Sport' lo spagnolo ha svolto un provino questa mattina per saggiare le sue condizioni fisiche e provare ad andare almeno in panchina. Attesa dunque la decisione di Stefano Pioli, che dovrebbe arrivare in breve tempo. Dinamo-Zagabria-Milan, la svolta di Pioli: ecco il tridente pesante