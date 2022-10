Milan, la Dinamo ha perso in casa solo una volta nelle ultime cinque gare

Come riporta il Milan sul proprio sito ufficiale, la Dinamo Zagabria ha perso una sola volta nelle ultime cinque gare casalinghe in Champions

Questa sera il Milan sarà ospite della Dinamo Zagabria al Maksimir , uno degli stadi più caldi d'Europa. La gara sarà valida per la 5^ giornata del Girone E della UEFA Champions League e i rossoneri vorranno ottenere un successo per avvicinarsi sempre di più alla qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Lo stadio della Dinamo porta bene al Diavolo, così come porta bene anche al club croato.

Secondo quanto riferisce il Milan sul proprio sito ufficiale, per la terza volta nella loro storia, i rossoneri saranno di scena al Maksimir di Zagabria, stadio che ha già portato bene nel 1973 - successo per 3-1 in Coppa delle Coppe - e nel 2000, con il 3-0 nel ritorno dei preliminari di Champions League. Una tradizione favorevole che si scontra con una Dinamo che viene da un buon momento tra le mura amiche nella massima competizione europea: i croati hanno perso solo una partita (nel 2019 con il Manchester City) delle ultime cinque giocate in casa in Champions League. Dinamo-Zagabria-Milan, la svolta di Pioli: ecco il tridente pesante