Dinamo-Milan, Pioli: “Gara quasi da dentro o fuori. Su De Ketelaere…”

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ' Sky ' prima di Dinamo Zagabria-Milan , partita della 5^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 in programma alle ore 21:00 allo stadio ' Maksimir '. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "Dovrà essere una partita da Milan. Ci aspetta una partita difficile ma può essere determinante. L'abbiamo preparata per approcciarla e giocarla al meglio".

Su De Ketelaere: "Deve essere la notte del Milan, della squadra che gioca compatta. Nella fase offensiva la nostra qualità potrebbe darci qualche soluzione in più".

Sull'idea di gioco: "L'atteggiamento della Dinamo è stato quello di aspettare e ripartire in contropiede. Abbiam preferito schierare questi calciatori per avere ampiezza e vincere qualche duello".

Su cosa rappresentano queste ultime due partite del girone: "Come tutte le partite determinanti queste ci hanno permesso di crescere, come si prepara . Questa è una partita quasi da dentro o fuori. Ho fiducia nei miei giocatori sapendo che sarà una partita difficile. Per avere la meglio dovremo giocare al meglio".