Slovan Bratislava-Milan, numeri, dove vederla e non solo: la preview

Slovan Bratislava-Milan, una tappa da non sbagliare per i rossoneri in Champions League: i dettagli con i numeri, dove vederla e non solo

Mettere alle spalle l'opaca prestazione in Serie A contro la Juventus e ripartire dal carattere e dalla determinazione mostrata a Madrid. Sembra già lontana l'impresa del Bernabéu ma era comunque novembre, un 3-1 perentorio e bellissimo dopo aver superato il Club Brugge. Il calendario ora sembra alleggerire il carico, in Slovacchia e non solo il Milan vuole e deve puntare al bottino pieno. Sabato a San Siro ha colpito la prova incolore della squadra, un pari senza grande sostanza che ha allontanato la zona di vertice. Assenza importante quella di Morata per squalifica, al suo posto è pronto Abraham. E. Royal non è al 100%, si scalda Calabria. Un ballottaggio riguarda la coppia difensiva, per il resto in attacco Chukwueze e Pulisic vanno verso il ritorno dall'inizio con anche le quotazioni di Okafor in netto rialzo.