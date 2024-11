Milan, Zeroli incanta. Vos cresce: le soluzioni al posto di Loftus-Cheek?

Milan, Loftus-Cheek non va. L'inglese non trova il suo posto con Fonseca. Perché non provare Kevin Zeroli e Silvano Vos? La nostra analisi

Emiliano Guadagnoli Redattore 26 novembre 2024 (modifica il 26 novembre 2024 | 13:04)

Milan, Loftus-Cheek sta facendo molta fatica ad integrarsi con Paulo Fonseca. L'inglese ha deluso, come quasi tutti, anche contro la Juventus e sembra non riuscire a trovare il suo giusto ruolo nel nuovo Milan. Il centrocampista è tra i giocatori che ha subito di più dalla partenza di Stefano Pioli e dall'arrivo del portoghese in panchina. Ricordiamo che Ruben chiuse la scorsa stagione con 10 gol segnati. Un altro pianeta rispetto a quanto visto in questa prima parte stagionale. Il problema potrebbe essere tattico, con Loftus-Cheek che è stato provato almeno in tre ruoli diversi: mediano, mezz'ala e trequartista.