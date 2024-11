Dudiak (TV Noviny): “Milan, occhio a Takáč. Kucka pensa al ritiro. Skriniar …” | ESCLUSIVA PM

Hai intervistato Juraj Kucka prima della partita di Champions League. L'hai trovato emozionato nell'affrontare il suo passato? Pensi che voglia o possa tornare al Milan? "Kuco ha sorriso con gioia e gratitudine ricordando il Milan, così come tutto il suo tempo in Italia. Quando gli ho chiesto se preferiva giocare questa partita speciale a San Siro piuttosto che al Tehelné Pole di Bratislava, mi ha risposto che "preferirebbe giocare ogni singola partita a San Siro perché è uno stadio meraviglioso con una bellissima atmosfera, che amava'. È un tifoso del Milan fin dall'infanzia. Il suo giovane figlio non sa ancora parlare bene, ma conosce alcune parole del testo della canzone 'Sara perché ti amo'. Ma, nonostante Juraj sia un grandissimo professionista, a febbraio compirà 38 anni e, come mi ha detto lui stesso, c'è il 50% di probabilità che dopo la stagione si possa ritirare".

"Takáč può diventare un portiere di livello mondiale" — Il Milan sarà favorito contro lo Slovan Bratislava. Puoi dirci quali saranno i pericoli maggiori per il Milan? "Il portiere Dominik Takáč. Basta guardare le sue parate nelle qualificazioni o nella fase a gironi della Champions League. È venuto a Bratislava in estate dalla squadra dell'eterno rivale, lo Spartak Trnava. Ed è probabilmente il miglior acquisto per lo Slovan da molto tempo. Alcuni esperti lo criticano per il suo gioco con i piedi. Ma questa è davvero l'unica cosa che lo separa dall'essere un portiere di livello mondiale. Prendi nota di questo nome. Se lavora ancora un po' sul gioco di gambe, posso mettere la mano sul fuoco che sentirete parlare bene di lui".

Milan, Dudiak: "Nino Marcelli ha tutto. Può avere un futuro stellare" — Nei giorni scorsi Ivan Kmotrik Jr ha dichiarato di essere in trattativa con il Milan per Nino Marcelli. Di che giocatore si tratta? Potrebbe esserci un altro tentativo del Milan in futuro? "I giocatori della sua età di solito non hanno alcuna possibilità allo Slovan. Ma è lui a 19 anni il giocatore più costoso dell'intero campionato slovacco. Il suo valore di mercato è aumentato di 40 volte in meno di due stagioni. Ha velocità, dinamica, tecnica. Tutto ciò di cui un calciatore moderno ha bisogno. Inoltre, è modesto e interessato solo al calcio. Ha fatto un provino alla Roma in gioventù, ma ha avuto molti infortuni. All'età di sedici anni rimase fuori dai giochi per un anno e mezzo. Nino però ha messo su massa muscolare e l'esperto allenatore Weiss è molto bravo a concedergli tempo in campo. Non ha quasi più infortuni. Se fosse in salute probabilmente non giocherebbe più nello Slovan. E se riuscirà a evitare gli infortuni nel calcio adulto, avrà davanti a sé un futuro stellare".

Dudiak: "Se Skriniar dovesse tornare in Italia non andrà al Milan" — Si è parlato anche di un tentativo del Milan per Milan Skriniar. Pensi che possa essere un nome per il futuro o pensi che non ci siano possibilità di vederlo al Milan? "E secondo te i tifosi dell'Inter potrebbero perdonargli il passaggio al Milan? Dopotutto, molti di loro ancora non riescono a superare il fatto che sia partito per Parigi. La sua situazione al PSG è complicata, ma credo che Škriniar abbia ancora qualcosa da dire nel calcio europeo. Ma se mai dovesse tornare in Italia, non credo sarà al Milan".

Ci sono calciatori slovacchi o giocatori della Niké Liga che hanno il potenziale per giocare nel Milan? "Dávid Hancko è in ottima forma da molto tempo. E secondo me il Feyenoord è già 'poco' per lui. Migliorerebbe senza dubbio la difesa del Milan. Probabilmente non ho nemmeno bisogno di menzionare Stanislav Lobotka. Anche Lukáš Haraslín e David Strelec sono pilastri della nazionale slovacca. Entrambi hanno già giocato in Italia, ma il Milan ha nei suoi ruoli giocatori di livello mondiale. Adam Obert sta diventando forte. C'è anche un ghanese nella Niké liga: Kelvin Ofori. C'è una storia forte dietro di lui. Quando è arrivato in Bundesliga non aveva nemmeno i calci. Ha 23 anni. Ed è come un sacco di abilità. È stato seguito sia dal Real Madrid che dal Manchester United. Ma ha un grosso problema con la continuità delle sue prestazioni".

"L'MŠK Žilina alleva ottimi portieri. Ľubomír Belko (22 anni) e Jakub Badžgoň (19). Entrambi hanno riflessi e gioco di gambe sorprendenti. Sono i pilastri delle nazionali giovanili. Anche Adrián Kaprálik (22), che ha la velocità di Kylian Mbappé, gioca a Žilina. Tomáš Rigo (22) del Baník Ostrava viene paragonato dagli esperti a Marek Hamšík. Forse il più grande talento slovacco del momento è Leo Sauer (18), che anche Robin Van Persie ha voluto nella sua squadra. Ma in ogni caso non va dimenticato neanche il fratello maggiore Mario (20)".