Milan, Fonseca cambia per Leao? La critica di Adani e uno sguardo verso il futuro

Milan, Adani: "Fonseca, per agevolare Leao blocchi tutto! Così resti..."

"Finora (Fonseca) è andato avanti dritto per la sua strada, per la serie: muoio con le mi idee. Invece sabato scorso ho visto altro e adesso non ho capito quale è l'identità che ha e dove vuole andare. Così resti nella terra di nessuno e a fine campionato vai via senza aver trovato una strada. Per agevolare Leao schierando la squadra in un certo modo ha perso molto anche perché Rafa un certo tipo di lavoro in fase offensiva non lo fa. Lui resta lì, sulla sinistra e si blocca tutto".