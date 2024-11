Milan, Cassano: “Leao non può neanche pulire le scarpe a Ronaldinho”

Milan, Cassano: "Leao non sa tirare in porta". Doppio paragone con Ronaldinho e Neres

"Lui non sa calciare in porta. Non lo paragono minimamente a Ronaldinho, non può pulirgli nemmeno le scarpe, ma ricordo un aspetto tattico. Il brasiliano al Barcellona non faceva la fase difensiva, ovviamente i catalani avevano un gioco che portava ad avere 85 minuti di possesso palla e quelle poche volte che perdevano la palla, il terzino partiva, la squadra scalava e contenevano bene. Poi, appena recuperavano palla davano la palla a Ronaldinho che dribblava tutti e gli faceva una testa così. Voglio dire, ogni volta che Leao non rientra, costringe la squadra a fare la differenza. Leao è questo, durante la gara col Parma mi accorsi che non sa calciare in porta, non ha l'idea del calciatore di alto livello. Guardate Neres del Napoli, è bravo nello stretto a fare uno-due e a vedere la porta, Leao invece no".