Calciomercato Juventus – Nel mirino Neres e Mudryk: le ultime

La Juventus si muove per le alternative ad Angel Di Maria. I bianconeri sondano il terreno per David Neres e Mychajlo Mudryk dello Shakhtar

La Juventus non è disposta ad aspettare in eterno Angel Di Maria e sonda il terreno per David Neres e Mychajlo Mudryk dello Shakhtar Donetsk. Per quanto riguarda il brasiliano, il Benfica è nettamente in vantaggio, avendo già l'accordo con il club ucraino. Secondo 'A Bola', però, i bianconeri provano l'inserimento dell'ultimo minuto. Costo del cartellino sui 15 milioni di euro per l'ex Ajax.