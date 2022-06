Mercato Milan – Vice Theo: ecco il talento cristallino del Borussia Dortmund

Il mercato del Milan è pronto a partire. Se ancora ci fossero dei dubbi sull'accordo tra Gerry Cardinale e Paolo Maldini, ci ha pensato lo stesso numero uno di RedBird a spazzarli via con le sue dichiarazioni. Il direttore tecnico, insieme a Frederic Massara, continuerà a condurre le trattative per alzare la qualità della rosa rossonera. Il reparto che forse necessita qualche intervento in più è quello della trequarti, che ha spesso subìto delle modifiche nel corso della stagione. Ma, a ben vedere, ci sarebbe da fare anche altrove.