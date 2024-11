Milan, Adani avverte: “Reijnders vale il Real Madrid!”. Su Fonseca e Leao…

Nel solito appuntamento con 'Viva El Football', programma sul calcio che va in onda su YouTube, Lele Adani , uno degli host con Cassano e Ventola , ha parlato di Real Madrid-Milan 1-3 , esaltando le scelte di Fonseca e parlando di Reijnders come un giocatore adatto per i blancos. Un parere anche su Leao .

Milan, Adani: "Reijnders da Real Madrid. Fonseca non è un leccac**o"

"Io non riesco ad aggiungere nulla sulle parole di Fonseca perché lui tifa Milan. Fonseca è stato applaudito in sala stampa al Bernabeu, non è da tutti. Lui ha detto che Leao avrebbe potuto fare di più, non è un leccac**o. Quello che vuole più bene a Leao è proprio Fonseca. E' lui che ha vinto veramente a Madrid. Secondo me Leao ha giocato come un undicesimo della squadra: lui è un solista. La strategia del Milan è stata ben altro. Musah gli è servito per vincere. Centralità a Reijnders e Morata. Il Milan ha fatto calcio al Bernabeu. Reijnders ora può essere il sostituto di Modric al Real Madrid. Secondo me l'olandese vale i blancos. La partita del Milan mi ha emozionato, è stata di un altro livello e la chiave resta il collettivo". LEGGI ANCHE: Milan, Camarda titolare. Tra Fonseca, Morata e... Tifosi impazziti sui social