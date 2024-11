Milan, il futuro è oggi: Camarda-Leao che coppia! Fonseca lancia segnali

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', oggi durante Cagliari-Milan scenderà in campo il presente e il futuro dei rossoneri: Rafael Leao titolare con Francesco Camarda al centro dell'attacco del Diavolo. Per il ragazzo classe 2008 sarà la prima da titolare in Serie A, dopo i debutti in Champions e nel campionato italiano. Per Leao, invece, si tratta di una ripartenza: dopo tre panchine di fila in Serie A, tornerà da titolare dopo l'ottima partita contro il Real Madrid.