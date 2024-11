Paulo Fonseca , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa da Milanello alla vigilia di Cagliari - Milan per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. A sorpresa, il tecnico del Diavolo ha annunciato Francesco Camarda tra i titolari . Una gara che potrebbe cambiare il futuro della giovane punta? Ecco i piani futuri per l'attacco del Milan .

Calciomercato Milan, i piani per Camarda. E gli altri? Futuro incerto per...

Come riporta Gazzetta.it, la gestione di Camarda non cambierà: sarà aggregato con la prima squadra quando servirà, ma giocherà nel Milan Futuro. Se la crescita dell'attaccante rossonero dovesse rimane costante e buona, Camarda farà parte del Milan Prima Squadra nella prossima stagione. Questo apre inevitabilmente scenari di calciomercato. In attacco, si legge, l'unico giocatore sicuro del posto resterebbe Alvaro Morata. Tammy Abraham è arrivato solamente in prestito secco, mentre il contratto di Luka Jovic è in scadenza. Per questo, secondo la rosea, almeno uno dei due lascerà il Milan nella prossima sessione estiva di calciomercato. Con un evidente effetto a cascata sulla rosa attuale al centro dell'attacco, dove l'unico davvero certo di proseguire è Morata. In tutto questo fondamentale il ruolo del Milan Futuro, senza il quale Camarda sarebbe stato prestato in giro per l'Italia. LEGGI ANCHE: Cagliari-Milan, Camarda titolare: i pro della scelta coraggiosa di Fonseca