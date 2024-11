Cagliari-Milan, Fonseca spiazza tutti: “Camarda gioca titolare domani”

Su Francesco Camarda: "È difficile scegliere i giocatori perché abbiamo tanti giocatori. Chukwueze sta in buon momento, ma se non gioca è perché è una scelta tattica e non per una questione di performance. Abbiamo possibilità di cambiare in funzione delle partite. A Monza abbiamo giocato con Pavlovic e Thiaw, perché serviva più fisico. A Madrid serviva più velocità e ha giocato Tomori. Io ho la fortuna di scegliere in funzione delle partite e penso che i giocatori capiscano bene questo, perché io sono diretto con loro e glielo spiego quando le cose vanno spiegate. Abraham? Inutile che lo dica tanto in mezzora poi sapete tutto... Domani gioca Camarda". LEGGI ANCHE: Milan, torna Tonali? Baresi rivela tutto. Mercato, piace un super talento >>>