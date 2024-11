(fonte: acmilan.com) Ci sono pareggi da salvare, dove il punto è guadagnato e può essere importante. Quello di Milan Futuro a Pontedera rappresenta un pari positivo dopo lo scivolone interno col Pineto, l' 1-1 bilancia un match in bilico, non abbondante di emozioni ma giocato per vincere. I rossoneri volevano ottenere il massimo, devono dispiacersi per aver di fatto regalato il vantaggio però anche respirare sollievo per la risposta immediata di Jiménez - un gol davvero notevole dopo la rete di Italeng sempre nel primo tempo - e il rigore parato da Raveyre nella ripresa. Il nostro portiere è stato protagonista della serata, salvando i suoi compagni anche prima del penalty.

Allo stadio Mannucci abbiamo visto un esempio fedele di cosa sia la Serie C, impegni che necessitano di attenzione, lotta, lampi offensivi. Tre punti servivano, servono, in un momento delicato e in un campionato complicato, però il punto permette comunque di salire a quota 10 in classifica e di agganciare Ascoli e Sestri Levante dopo la 13ª giornata. In trasferta la squadra di Mister Bonera si sta esprimendo meglio, adesso bisogna correggere l'andamento casalingo. Proprio a Solbiate Arno, domenica 10 novembre alle 15.00, andrà in scena la prossima tappa contro l'Arezzo. Esperienza, lavoro: proseguiamo e insistiamo nella crescita.