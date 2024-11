Nella giornata di domani, sabato 9 novembre , alle ore 18:00 , lo stadio 'Unipol Domus' di Cagliari sarà teatro del match tra il Cagliari di Davide Nicola e il Milan di Paulo Fonseca , valido per la 12^ giornata della Serie A 2024/2025 . I rossoneri arrivano dopo la bella vittoria contro il Real Madrid. Mentre i rossoblù hanno perso in campionato contro la Lazio. In campionato il Milan cerca ancora la svolta decisa e decisiva: dopo il derby vinto contro l'Inter sono arrivati alti e bassi e i rossoneri, al momento, sono a 8 punti dal primo posto del Napoli (con una partita da recuperare col Bologna). Ecco le probabili formazioni di Cagliari-Milan .

Cagliari-Milan, probabili formazioni: Fonseca lancia Camarda. Chi a destra?

Per il Cagliari, come riporta Gazzetta.it, non ci saranno Mina e Adopo per squalifica. Modulo a specchio con quello del Milan: pronto un 4-2-3-1. In porta Scuffet, difesa a quattro con Zappa, Palomino, Luperto e Augello. A centrocampo Makoumbou e Deiola. In avanti Piccoli supportato da Zortea, Gaetano e Luvumbo.