Cagliari-Milan, Fonseca: parole molto significative per Musah

Cagliari-Milan , giornata del campionato di Serie A 2024-25. Tanti gli argomenti della partita. A rispondere alle domande dei giornalisti, ci ha pensato Paulo Fonseca . L'allenatore del Milan ha parlato alla vigilia della gara in conferenza stampa. Ecco le sue parole su Yunus Musah.

"Il successo delle squadre si fanno con questo tipo di giocatori. Sono sicuro. Musah è molto importante, aveva già fatto una bella partita con il Napoli, poi gli ho chiesto un altro ruolo e ha fatto di nuovo molto bene. È sempre pronto a sacrificarsi e ad aiutare. Ha qualità che mi piacciono. Per me è stato decisivo. Non ne ho parlato perché mi fanno domande su Rafa Leao, volevo...".