Pellegatti su Fonseca-Leão: “E’ andato anche in Portogallo, ma…”

"Io ti dico, ti do informazioni, se no potevo restare a casa. Allora, ha provato con la dolcezza. Mi hanno anche detto, non l'ho verificata quindi può darsi o no, che sia andato anche quando era in raduno con la nazionale, è andato anche la. Quindi ha cercato con la dolcezza per cercare di... lui vuole che si giochi in dieci. Ecco cosa è successo di diverso l'altro ieri. Ha provato l'altro sistema. A me i luoghi comuni, il bastone e la carota mi danno fastidio, diciamo con il piglio severo. Ecco, con il piglio severo. Però, l'altro giorno, come dice Biasin, non dico che si è sporcato le mani, ma ha messo Musah. Musah! Musah! Chi è Musah? Musah non è Musah. Musah è il Saelemaekers di Pioli. E' il Messias di Pioli, che permetteva al binario di sinistra di fare quello che voleva. Perchè poi il Milan era tutto pendulo. E allora l'equilibratore: equalizer"