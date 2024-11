Nelle ultime ore è giunta una notizia di calciomercato che avrebbe dell'incredibile se confermata e che vedrebbe il ritorno di Sandro Tonali al Milan già nella finestra di gennaio al verificarsi di una particolare condizione. Il centrocampista italiano, ritrovatosi soprattutto nelle ultime uscite con la Nazionale, è stato ceduto nell'estate del 2022 al Newcastle . La cifra del trasferimento è stata particolarmente importante e si aggirava intorno ai 70 milioni di euro . Poi, come noto, la questione relativa al caso scommesse, che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi. Da quanto è rientrato non ha mai davvero convinto con le 'Magpies'.

Calciomercato Milan - Tonali torna a casa: sì, ma ad una condizione sola

Dalla Spagna, a tal proposito, parlano di un possibile ritorno al Milan. Come riferito da 'fichajes.net', noto portale iberico, infatti, i rossoneri potrebbero fare un tentativo già nel prossimo calciomercato invernale. Il Newcastle, a dispetto delle difficoltà che sta riscontrando in campo, non vorrebbe perderlo tanto facilmente e dall'altra parte il Diavolo non può permettersi di spendere a gennaio cifre troppo onerose. A questo proposito, si legge, le due società si potrebbero accordare per una formula particolare come il prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto.