Cagliari-Milan, doppia tegola per Nicola. Mina squalificato e…

Cagliari-Milan, 12^ giornata della Serie A 2024-25. La squadra di Fonseca arriverà alla gara dopo la vittoria sofferta contro il Monza. I sardi, invece, arrivano dopo il KO contro la Lazio. Non solo i punti persi: Davide Nicola, allenatore rossoblù, dovrà fare a meno di due pezzi molto importanti. Yerry Mina, pilastro della difesa, non ci sarà visto che è stato espulso contro i biancocelesti. Stesso discorso per Ndary, anche lui espulso durante la gara dell'Olimpico. Due assenze pesanti.