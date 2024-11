E per il Milan? Secondo quanto riportato da gazzetta.it, Fonseca cambia tutto, anche il modulo. Non più il solito 4-2-3-1, ma un 3-4-3 così composto. In porta Mike Maignan, a destra Emerson Royal, Tomori al centro e Thiaw a sinistra. Centrocampo a due con Reijnders e Fofana. Theo Hernandez da ala a sinistra, con la sorpresa Musah largo a destra. In avanti come detto torna dal primo minuto Rafael Leao. Al centro Morata e a destra Pulisic. Panchina quindi per Abraham, Okafor e Chukwueze. Ecco le probabili formazioni di Real Madrid-Milan.