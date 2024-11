Milan, Camarda titolare. Tra Fonseca, Morata e… Tifosi impazziti sui social

Milan, Camarda sarà titolare in una partita di Serie A. Un momento che arriva inaspettato, ma che tutti i tifosi del Diavolo non vedono l'ora di vivere in prima persona. Questa sera alle ore 18:00, il giovane attaccante rossonero sarà la punta al centro del Milan contro il Cagliari. Una gara che quindi è già storica di suo. Tra le parole di Fonseca, un parere illustre e le reazioni dei social.