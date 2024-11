Cagliari-Milan , i rossoneri si preparano per una partita molto importante per chiudere al meglio prima della sosta. Non ci saranno Morata e Jovic : Paulo Fonseca punterà su Francesco Camarda . Franco Ordine, noto giornalista, ha scritto il suo pensiero sulla scelta del portoghese per 'Il Corriere dello Sport'. Ecco il suo pensiero.

Milan, Ordine sicuro su Camarda: "Togliamogli gli occhi di dosso". E su Fonseca...

Ordine parte parlando dei primi due debutti col Milan: "E' già passato nel novembre del 2023 dal debutto in serie A in un Milan-Fiorentina in cui si ritrovò, per una manciata di minuti, al cospetto del gigante Milenkovic e ne uscì con una prima lezione. Il successivo debutto, questa volta in Champions, in una umida sera di ottobre lombardo, con il Bruges fu ancora più suggestivo". Gara in cui Camarda segnò purtroppo in leggero fuorigioco.