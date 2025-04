L’equilibrio tra tecnologia e giudizio umano nel calcio moderno: le riflessioni di Casarin

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, Paolo Casarin, ex arbitro di calcio, analizza la tecnologia nel calcio moderno

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, Paolo Casarin, ex arbitro di calcio, analizza il delicato e spesso controverso rapporto tra tecnologia e giudizio umano nel calcio moderno, con particolare attenzione al ruolo cruciale dell’arbitro e del VAR. Casarin parte dalla constatazione che, oggi, il gioco si concentra sempre più nell'area di rigore, un luogo in cui si decidono spesso gli esiti delle partite ma dove, allo stesso tempo, le decisioni sono le più difficili da prendere in tempo reale. Lì, infatti, si verificano episodi complessi come simulazioni, falli non visti e tocchi di mano, spesso involontari ma a volte anche astuti, che possono cambiare il corso di un incontro.