Cagliari-Milan, novità sull’infortunio di Morata: ecco la scelta di Fonseca

Novità importanti sul fronte Alvaro Morata in vista di Cagliari-Milan. L'attaccante rossonero, come noto, nella giornata di ieri, giovedì 7 novembre, aveva avuto uno scontro in allenamento con Strahinja Pavlovic. Questo gli aveva causato un forte trauma cranico che lo aveva costretto a recarsi in ospedale a Legnano, come da prassi quando ci sono questi tipi di infortunio. A quel punto si è sottoposto alla risonanza magnetica che ha comunque dato esito negativo. E dopo essere stato 24 ore in osservazione è stato dimesso da qualche decina di minuti, come riferito da Gianluca Di Marzio, in un articolo pubblicato sul proprio sito ufficiale.