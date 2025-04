Caso Muller, parla Eberl: “Decisione presa dalla dirigenza. Ecco le motivazioni”

Eberl ha poi spiegato: "Quello che purtroppo accade nello sport è successo anche in questo caso, il minutaggio di gioco di Thomas è stato ampio nella prima metà della stagione, ma poi è calato rapidamente. E poi noi della direzione sportiva, insieme a Christoph Freund e Vincent Kompany, abbiamo pensato a come avrebbe dovuto essere la squadra per il futuro, a come avremmo dovuto trattare i giocatori e a quali contratti volevamo estendere. A un certo punto, noi della direzione sportiva abbiamo preso una decisione in cui abbiamo detto, ok, non vogliamo estendere il contratto". LEGGI ANCHE: Rafa Leao si prepara all'addio in estate? L'Arsenal è pronta a una mossa... >>>