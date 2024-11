Milan, Stam: “Leao, Reijnders e lo Scudetto: vi dico tutto”

Su Reijnders

«Reijnders è un grande giocatore e da olandese sono felice lo stia dimostrando. Nell’estate 2023, quando ha lasciato l’Az Alkmaar, speravo che andasse all’Ajax: sarebbe stato il calciatore perfetto per quel sistema di gioco, ma al Milan è cresciuto e capisco la sua scelta. È andato in un club fantastico, che ha scritto la storia. Tijjani sa fare tutto: è bravo nel lanciare, nel portare la palla e nell’uscire dal pressing, ma sa anche arrivare alla conclusione. Non dico che sia già uno dei migliori centrocampisti al mondo, ma lo diventerà perché sono convinto che non abbiamo ancora visto tutto il suo potenziale. Il Milan fa bene a tenerselo stretto perché probabilmente i top club della Premier League lo staranno già seguendo».