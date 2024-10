Ex Milan, Stam: “Maldini una leggenda. Nesta top assoluto. Cafu e Pirlo…”

Per la rubrica della 'top 11' di ex giocatori, ha parlato Jaap Stam. L'ex difensore del Milan ha incluso Maldini e tanti ex rossoneri

SportWeek magazine settimanale de 'La Gazzetta dello Sport', continua con la sua rubrica della 'top 11' di ex giocatori. Oggi è il turno di Jaap Stam . L'ex difensore del Milan ha detto le sue preferenze con un undici titolare molto forte e ricco di ex giocatori rossoneri. Ecco le sue scelte.

Ex Milan, la top 11 di Stam: Maldini e tanti ex rossoneri. Ecco le sue parole

Il modulo scelto è il 4-3-3, in porta Edwin van der Sar, olandese ed ex Manchester United. difesa con tantissimo Milan. A destra spazio a Cafu. Al centro Nesta e Paolo Maldini. Ecco il commento di Stam. "Cafu difendeva e attaccava come pochi. I suoi cross erano perfetti, era sempre sorridenti. Nesta? Conosciuto alla Lazio e ci siamo ritrovati al Milan. Elegante, veloce, unico nell’anticipo. Avevamo un gran feeling in difesa: un top assoluto. Maldini? Leggenda. Orgoglioso di aver giocato con lui nel Milan. Intelligente, completo, carismatico: bellissima persona". L’ex Manchester United Denis Irwin a chiudere il reparto difensivo.