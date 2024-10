Bologna-Milan , partita in programma oggi sabato 26 ottobre alle ore 18:00 è stata rinviata ufficialmente ieri sera, dopo l'ordinanza firmata dal Sindaco Lepore e la giornata frenetica alla ricerca di una soluzione alternativa al 'Dall'Ara' che non ha portata a nulla. Con il rinvio di Bologna-Milan, scrive 'Tuttosport', cambia il programma della squadra di Paulo Fonseca che oggi non si ritroverà a Milanello, ma riprenderà gli allenamenti domani in vista del Napoli . Paulo Fonseca dovrà fare a meno di Theo Hernandez e Tijjani Reijnders , che sconteranno il turno di squalifica contro la squadra di Conte, visto il rinvio della partita prevista per oggi alle 18.

Milan-Napoli, chi al posto di Theo e Reijnders? Occhio alle soprese. Camarda convocato?

Secondo il quotidiano, ci sono tante opzioni per Fonseca a sinistra: Davide Calabria, che in carriera ha già ricoperto quel ruolo e Filippo Terracciano sarebbero i primi candidati, con Emerson Royal praticamente certo del posto, anche se potrebbe essere dirottato a sinistra, ruolo che ha fatto col Tottenham. In mezzo al campo scelta tra Musah e Loftus-Cheek per affiancare Fofana come secondo uomo in mediana. Nella batteria dei tre trequartisti si va verso Morta supportato da Leao, Pulisic e Chukwueze. Saranno valutare le condizioni di Abraham e Jovic in vista di martedì, con Camarda che potrebbe rimanere in prima squadra. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Rivoluzione in attacco? Due opzioni, mentre Camarda...