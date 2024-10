Verso Bologna-Milan, Calabria recuperato: Jovic e Abraham ancora KO

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, Davide Calabria è tornato in gruppo e sarà disponibile per la sfida contro il Bologna. Per quanto riguarda Luka Jovic e Tammy Abraham, invece, non arrivano buone notizie. I due attaccanti non riusciranno a recuperare e, dunque, Paulo Fonseca non potrà fare affidamento su di loro. Quasi certa, infine, la convocazione di Francesco Camarda. LEGGI ANCHE: Nuovo stadio a San Siro per Milan e Inter, Sala svela le ultime notizie >>>