Milan-Napoli, ‘regalo’ di DAZN agli utenti: ecco di cosa si tratta

La decima giornata del massimo campionato italiano sta per ‘riscrivere’ la storia del calcio. Martedì 29 ottobre alle 20:45 , il match di Serie A Enilive tra il Milan di Fonseca e il Napoli di Conte sarà trasmesso per la prima volta gratuitamente in chiaro e in esclusiva su DAZN.

Non accadeva dal 1996, quando l’ultimo incontro trasmesso in chiaro fu quello disputato il 13 aprile allo stadio Delle Alpi tra Juventus e Sampdoria. Una svolta storica per il grande calcio resa possibile grazie a DAZN. Che riporta in chiaro la Serie A Enilive per accendere ancora di più la passione calcistica. Un’opportunità che rientra nel pacchetto "Try and buy" dei diritti TV acquisiti dalla piattaforma di live streaming sportivo per la trasmissione fino al 2029 del campionato di calcio di Serie A. E che consente di poter trasmettere un numero limitato di partite (fino a 5 partite su 380) in chiaro e gratuitamente, per ogni stagione.