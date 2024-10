Milan, contatti per il rinnovo di Reijnders: la volontà del calciatore è chiara

Il Milan avrebbe recentemente avviato i contatti per il rinnovo di Tijjani Reijnders: e la volontà del calciatore è piuttosto chiara

Il suo contratto con il Milan scadrà nel 2028, ma Tijjani Reijnders sembra già desideroso di firmare il rinnovo con il club rossonero. Il centrocampista olandese è uno dei calciatori maggiormente cresciuti nelle ultime stagioni e lo ha dimostrato con una bellissima doppietta contro il Bruges in Champions League . Per questo motivo il Diavolo lo vorrebbe blindare al più presto.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano e Matteo Moretto sui propri profili 'X', il Milan avrebbe avviato i colloqui con l'entourage di Tijjani Reijnders per l'estensione del contratto. L'olandese si trova bene in rossonero e anche il club è contento delle sue prestazioni. Al momento non ci sarebbe fretta, ma intanto le discussioni sono state avviate.